Pour des voeux écologiques et solidaires il existe nombre d'idées comme :Super Sardine (25 $)La Super Sardine vient à la rescousse des espèces menacées dans nos océans. En offrant une Super Sardine à un proche, vous offrez bien plus qu’un cadeau unique, vous contribuez à faire la promotion de la pêche durable. Montrez que vous avez à cœur leur propre avenir qui est intimement lié à celui des océans.Pour plus d’informations sur ces idées cadeaux ou comment rendre votre Noël plus écologiques, contactez la Bulle de Lize et son article http://labulledelise.over-blog.com/2017/11/des-cartes-de-voeux-originales.html autre idée pour trouver des cartes de voeux originale :On ne présente plus le concept store du boulevard Beaumarchais, temple de la branchitude parisienne. Et on y trouve une foultitude d'objets qui feront la joie de votre moitié : déco, hightech, art de vivre. J'ai craqué pour le filet à provision extra-large très "cocorico", parce qu'il est toujours important d'aller au marché bio en restant chic, non ? Je peux vous dire que le service client de leur e-shop est au top car l'année dernière, ne voyant pas mon colis arriver pour Noël, je me suis faites livrée en mains propres in extremis par une de leurs employées. Ouf !