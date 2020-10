Types de constructeur maison bois dans les Pyrénées orientales

Construction Poutres stratifiées

Construction en rondins

Nous sommes imbattables en ce qui concerne les délais de livraison et d’exécution. Mais comme rapidité ne veux pas dire précipitation nous garantissons la qualité de nos exécutions par garantie décennale et la qualité de nos matières premières employées qui dépassent les exigences de normes de qualité et du respect de l’environnement.Des maisons en poutres stratifiées - sont les maisons les plus vendues en Europe et donc dans les Pyrénées orientales, avec des murs extérieurs de 70, 100, 120, 140 mm, avec ou sans isolation a l'intérieur.Ces maisons sont une étonnante combinaison entre le naturel du bois et la perfection de l'exécution et de l'aménagement, dans une technologie complexe. Celles-ci peuvent être exécutées en poutres rectangulaires ou demi-rondes à l'extérieur. Dans ces maisons, entouré par la texture et l'arôme du bois on se sent toujours chez soit.Des maisons en rondins ou en fustes. MV 34 Profession a démontré son expérience, là où elle a effectué un grand nombre de maisons dans la station de Font Romeu, en mettant en pratique les secrets des aménagements et les technologies d'étanchéité à haute performance requises par les normes européennes.