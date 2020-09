BIO UV Pack 17m3/h

BIO UV170 + POMPE DOSEUSE REMANENTDébit maxi après perte de charge: 17m3/h - Lampes: 2x55 W - E/S: 50mmLa référence du traitement UV par le leader Francais du traitement écologique de piscines , pour un confort de baignade exceptionnelGARANTIE 5 ANSFonctionnement :Pendant le cycle de filtration, l'eau circule à l'intérieur du stérilisateur BIO UV, et les bactéries, virus et algues qui passent à l'intérieur sont éradiqués. L'eau est ainsi désinfectées.Compatible avec tous types de revêtements, de matériaux et de filtres. (nous consulter pour la mise en oeuvre des filtres à cartouche et à diatomée).Pas de corrosion.Ne modifie pas le PH.Aucun résidu toxique pour l'environnement.Fiabilité grâce à ce système sans électroniqueInstallation simple et rapide